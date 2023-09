Antony negó las acusaciones de maltrato hacia su exnovia tras ser desafectado de la Selección de Brasil

Antony, el delantero del Manchester United y miembro de la Selección de Brasil, emitió un comunicado en el que negó firmemente las acusaciones de maltrato por parte de su expareja. Después de ser excluido de la convocatoria para los partidos de clasificación sudamericana, se declaró inocente.

Las acusaciones contra Antony surgieron después de que su exnovia afirmara que la había golpeado en la cabeza y le había dado un puñetazo en el pecho en un hotel de Manchester el 15 de enero, lo que requirió atención médica para ambas agresiones.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comunicó que la decisión de retirar al jugador de 23 años de la selección se tomó con el fin de "proteger a la presunta víctima, al propio futbolista" y al equipo dirigido por el entrenador Fernando Diniz.

"Puedo decir con confianza que las acusaciones son falsas y que las pruebas que he aportado muestran que soy inocente", declaró Antony en un comunicado. Y agregó: "Mi relación con la señorita Gabriela fue tumultuosa, con ofensas verbales por parte de ambos, pero nunca hubo ninguna agresión física. Confío en que la investigación policial demostrará la verdad sobre mi inocencia".

Hasta el momento, Antony ha participado en los cuatro partidos de la Premier League de esta temporada con el Manchester United, aunque el club aún no ha emitido comentarios sobre el caso.

El comunicado completo de Antony sobre las acusaciones de maltrato de su exnovia

"Por respeto a mis fans, amigos y familiares, me siento obligado a hablar públicamente sobre las falsas acusaciones de las que he sido víctima. Desde un inicio he tratado este asunto con seriedad y respeto, brindando las aclaraciones necesarias ante la autoridad policial. La investigación policial está bajo secreto judicial y, por lo tanto, no puedo hacer público su contenido.

Sin embargo, puedo decir con seguridad que las acusaciones son falsas y que las pruebas ya presentadas y las demás que se presentarán demuestran que soy inocente de las acusaciones formuladas. Mi relación con la señorita Gabriela fue tumultuosa, con ofensas verbales por parte de ambos, pero nunca hubo ninguna agresión física.

En cada momento, ya sea en testimonios o en entrevistas, presenta una versión diferente de las acusaciones. Por lo tanto, niego vehementemente las acusaciones formuladas e informo que quedo a entera disposición de las autoridades brasileñas para esclarecer lo que sea necesario. Confío en que la investigación policial demostrará la verdad sobre mi inocencia".