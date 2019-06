Brenda Asnicar: "Al estar desde tan chica en el medio, no terminé drogadicta por mis padres"

"Me gusta volver a casa. Vivo en Colombia desde 2013. En Bs As construí un código que extraño. Cuando estás afuera te falta el abrazo de verdad, el de tu mamá, el de tu abuela"





"Siempre me pregunto ¿por qué tendría hijos? Y ahora, estoy más cerca de la respuesta. Los tendría para traer seres a esta tierra que puedan hacer cosas lindas. Somos hijos de la tierra"





"Naturalizamos lo que antes era un lujo: bañarse con agua caliente, enfriar los alimentos... El ser humano tiene que tomar conciencia del mundo en el que vive"





"Sufrí bullying y me dolía mucho la malicia. Quienes hacen bullying tienen una insensibilidad muy alta. No está bueno aguantar todo eso"





"Estar en un reality desde chica fue un horror porque sufrís mucho. Cuando te dicen que no es muy traumático. Lloré mucho cuando quedé afuera, tenía 11 años y pensé que no iba a tener otra oportunidad"





"Al estar desde tan chica en el medio, si no terminé drogadicta o en un loquero fue por el apoyo de mis padres"





"A veces veo que hay artistas que hacen arte solo por frivolidad y no comparto eso"





"Fui acosada en la calle y en el trabajo. Gente que te acercaba y te decía "qué linda que estás". También me pasó en boliches y por eso dejé de ir"





"La política no va a cambiar el mundo. Lo que podría cambiarlo es que el ser humano tome conciencia. No sé qué voy a hacer con mi voto. Es la primera vez que me pasa. Creo que voy a poner una semilla en el sobre"





"Sería increíble que el cannabis se pueda comercializar de manera medicinal"