Brutal ataque de tres rugbiers a un vigilador que tuvo derrame cerebral

Fue porque les pidió documentos luego de un choque.

El hecho que se conoció este miércoles ocurrió el sábado alrededor de las 21.30, en la playa de estacionamiento del shopping Las Toscas.





La víctima, de nombre Brian Godoy, es vigilador de la empresa Codecop y permanecía este miércoles internado en grave estado en la clínica IMA, en la localidad de Adrogué.





Todo ocurrió cuando los tres rugbiers, dos mayores y un menor que habían ido al cine, salían del shopping y al retirar su auto del estacionamiento chocaron a dos motos que estaban aparcadas en el lugar.





A raíz del incidente, el vigilador Godoy se acercó hasta el vehículo donde se encontraban los tres deportistas y les pidió sus datos para tomar registro del choque.





Los rugbiers se bajaron del auto, se negaron a darle los datos, reaccionaron en forma violenta, y golpearon sin parar al custodio hasta que un compañero del vigilador salió en su defensa.





Godoy terminó en terapia intensiva con derrame cerebral y fractura de clavícula.





Testigos de la agresión aseguraron que "no se murió de milagro", mientras que el otro vigilador también fue golpeado por los rugbiers, pero en menor medida, y fue trasladado a un hospital de la zona donde luego fue dado de alta.





Los tres jugadores de rugby fueron detenidos, aunque luego el menor quedó en libertad, imputados por el delito de tentativa de homicidio.





Los agresores fueron identificados como Jorge Luis Avendaño, de 26 años; Tomás Alfonso Oliva, de 18, y un menor de 16, según informó el portal local El Diario Sur.





El supervisor de seguridad del shopping, Ariel Saavedra, dijo que "no se puede entender por qué reaccionaron de esa manera" los agresores. "Todo pasó cuando se estaba cerrando el shopping. Había bastante gente ahí. Es una pena, porque en estos casos nosotros no tenemos nada para defendernos", indicó.





En las últimas horas se conoció una imagen que subió Jorge Luis Avendaño a su cuenta de Instagram acompañada de una frase: "Si no te peleaste con los de seguridad de Las Toscas y no terminaste en la comisaría, no tuviste infancia".





Por su parte, el Monte Grande Rugby Club emitió en las últimas horas un comunicado donde se desligó de los hechos.





"El club no tiene opinión alguna de tinte institucional sobre acciones de sus socios fuera del ámbito deportivo, o fuera de la institución misma. De todas formas, en este tema privado, dejaremos que primero se expida la Justicia y recién allí la Comisión Directiva del club tratará el tema y analizará la situación en detalle", señaló.





En el comunicado el club expresó: "No hemos vivido situaciones de este tipo en nuestros 52 años de vida y queremos manejarnos con respeto y cautela".