Brutal golpiza de patovicas a un hombre y su hijo en la puerta de un boliche

Durante la madrugada del domingo, un boliche en Necochea se convirtió en escenario de una brutal agresión que dejó como víctimas a un hombre y su hijo. Hugo Aguilar, una de las víctimas, relató con precisión cómo se desencadenaron los hechos y habló de las fuertes agresiones que sufrieron.

La trágica jornada ocurrió mientras Aguilar, junto a su hijo José, salía a festejar el Día del Amigo en un local nocturno. Al llegar a la puerta del boliche, se encontraron con una multitud de gente en la entrada, y en algún momento se produjo un disturbio que desató la violencia.

necochea-golpiza-patovicajpg.webp

En una entrevista con Telenoche (El Trece), Hugo Aguilar describió lo ocurrido: "Vi que estaban pegándole a mi hijo y como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada".

El padre, que mostraba visiblemente las secuelas de las agresiones en su rostro, continuó relatando los hechos: "Cuando reacciono, dos chicos me ayudaron a levantarme y fui hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volteando".

necochea boliche.webp

Por su parte, José, el hijo de Aguilar, también contó su versión de los hechos: "Empezó todo por la cantidad de gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto”.

La agresión generó gran conmoción en la comunidad y, gracias a las pruebas recabadas, el fiscal de la causa, Guillermo Sabatini, ordenó la detención de tres patovicas presuntamente involucrados en la golpiza. Los detenidos fueron identificados como Alan Nahuel Pirrotta, de 30 años, Gonzalo "El Chapa" Roldán, de 33, y César Jorge "El Turu" Martínez, de 47.