El Buenos Aires Padel Master llega a su instancia decisiva. Apenas quedan tres días en La Rural de una semana a puro pádel con los mejores jugadores del mundo.

Definidos los cuartos de final, los cruces prometen magia y mucho más. Con la televisación de Depor TV, el viernes desde las 14, abrirá la jornada el match entre Maxi Sánchez-Matías Díaz vs. Lahoz-Lijo; a las 16 será el turno de Paquito Navarro-Sanyo Gutiérrez vs. Botello-Ruiz, a las 18, Belasteguín-Lima vs. Jardim-Quiles; y finalmente, a las 20, Lamperti-Mieres vs. Stupaczuk-Gutiérrez.

De allí saldrán los semifinalistas que comenzarán -el sábado, desde las 16, siempre con la televisación de Depor TV- a definir el certamen que tocará su momento cúlmine el domingo, a las 16.

El año último, los N°1 del mundo, Belasteguín-Lima se quedaron con el título tras vencer en la final a los N°2, Sanyo y Paquito. Esta temporada 2017, ambas parejas finalizar el año en lo más alto del ránking y se espera la reedición de la final del año pasado.

Social Kids Day

Previo a la final, desde las 15, decenas de chicos de la Ciudad de Buenos Aires que participan del programa Red en Juego- Tenis en tu barrio (se extiende por más de diez Municipios de la Provincia de Buenos Aires) tendrán la posibilidad de ser protagonistas de este destacado torneo. Los los niños pelotearán en la cancha central con jugadores profesionales, quienes les contarán algunos de los secretos del padel y compartirán una experiencia única para todos ellos, mientras los "profes" coordinarán toda la actividad.