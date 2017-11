Bullrich aseguró que "se va a saber" que pasó con Santiago Maldonado "duela o no"

Además, respecto de su opinión sobre el hecho ocurrido tras un desalojo de la Gendarmería en la ruta nacional 40, durante una protesta mapuche en el paraje chubutense de Cushamen, la funcionaria declaró: "Tengo ideas pero no sé si una conjetura o hipótesis totalmente fundada".

Consultada por FM Latina si este caso no quedará impune, Bullrich respondió: "Yo creo que se va a saber (lo que pasó), sí", y opinó que desde que se conoció el hecho se "quiso plantear un escenario distinto y diferente", pero no profundizó sobre esa tema.





Respecto a su postura de defensa de la Gendarmería cuando se conoció la desaparición de Maldonado, la titular de Seguridad puntualizó: "Yo siempre dije lo mismo y me he revisado en todas las declaraciones".

"Siempre dije que había un investigación, que nosotros íbamos a ayudar, que nos quisimos acercar siempre a la familia (Maldonado) y nos fue difícil, y que estaban todas las hipótesis abiertas", añadió.

Bullrich indicó: "Ahora prefiero que la Justicia trabaje sin declaraciones nuestras, que nosotros no estemos declarando sobre el tema, que no se discuta, nosotros no vamos a discutir porque creemos que esto no es una cuestión de discusión sino de acción".

"Estamos trabajando con mucha seriedad. Hemos puesto todo... Nuestro gobierno siempre ha trabajado con la verdad, no importa si la verdad duele o no duele, trabajamos con la verdad"

"Nosotros estamos para ayudar a la Justicia y eso es lo que realmente creo", recalcó Bullrich. Luego manifestó: "Estamos trabajando con mucha seriedad. Hemos puesto todo... Nuestro gobierno siempre ha trabajado con la verdad, no importa si la verdad duele o no duele, trabajamos con la verdad".

Bullrich insistió que en su gestión está la decisión de "ser duros cuando hay que ser duros y justos cuando hay que ser justos", en referencia a las actuaciones de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad en hechos investigados por la Justicia.

"Las Fuerzas de Seguridad han sido durante mucho tiempo una variable de ajuste de la política, cuando había un problema se apuntaba y se echaba a 20 policías sin saber si eran o no culpables", consideró.

Sobre la causa Maldonado, la titular de la cartera de Seguridad subrayó que "hay que esperar que la Justicia diga" lo que sucedió con el joven.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confió hoy que "se va a saber" lo que pasó con Santiago Maldonado, el joven artesano de 28 años desaparecido el 1º de agosto en Chubut, aseguró que se "está trabajando con mucha seriedad" en el caso y destacó que el gobierno trabaja con la verdad, "duela o no duela".