El electo senador por Buenos Aires Esteban Bullrich sostuvo que "suena lindo" haberle ganado a la expresidenta en las últimas elecciones y aseguró que "no es cierto que haya visitado" al papa Francisco "para tratar de conseguir un mayor acercamiento con el presidente Mauricio Macri".





"Esas versiones son falsas y lo quiero aclarar, porque si no parece que estoy diciendo cosas que no ocurrieron. El Gobierno, como la mayoría de los argentinos, quiere que Francisco venga a la Argentina, pero desmiento que me hayan enviado a hacer esa gestión. Somos muy respetuosos de su voluntad", aclaró el exministro de Educación.





El ahora legislador agregó que el resultado de los comicios "no tiene nada que ver" con su viaje al Vaticano y explicó que la reunión que mantuvo con el Sumo Pontífice fue "en el marco de Scholas Ocurrentes", que ya lo "habían invitado a participar hacía unos días", pero que lo definió "horas antes de viajar".





"Es más: en la charla no hablamos de política. Lo único que me dijo, como lo hace siempre, es que sus dos preocupaciones son el tema de la pobreza y unir a los argentinos", comentó.





Bullrich pidió no "buscarle el costado político" a su reunión con Bergoglió y detalló que hablaron "de fortalecer la unión y le planteé la posibilidad de hacer un encuentro con Scholas el año que viene".





Por otra parte, el futuro senador de Cambiemos comsideró que "no podemos discutir la Argentina todo el tiempo" y que "hay cosas que debemos decir bueno, ya está, esto no lo discutimos más ", como, por ejemplo, "sobre el Estado de Derecho".





"¿Estamos o no estamos en un Estado de Derecho? ¡Y por supuesto que estamos! Creo que este debate se da porque las instituciones han sufrido la falta de confianza y ante cualquier situación de crisis, de confrontación, la primera sospecha es contra las instituciones. Y eso no es bueno", opinó durante una entrevista con Clarín.





Y agregó: "Julio de Vido, de quien conozco bien su historia porque lo denuncié, no es la Cámara de Diputados, no es todo el Congreso. Que no confiemos en la Justicia, que es esencial para la paz de una sociedad, y que no confiemos en una fuerza de seguridad tampoco es bueno".





En este sentido, el ex funcionario nacional ejemplificó que en el caso por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado "mostró la falta de confianza en la Justicia".





"Pensemos que en apenas 60 días se cambió a un juez. Y pensemos que, encima, en la causa hubo cambios significativos, tanto en avances como en las formas. Entonces, está claro que tenemos que mejorar nuestras instituciones, por supuesto; pero también tenemos que consolidar los cimientos para poder avanzar", señaló.