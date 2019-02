"Hablamos de las retenciones, porque se rumoreaba el tema de las retenciones, y le explicamos que para nosotros era un impuesto regresivo que destruía las capacidades de exportación. Él coincidió con nosotros pero luego vinieron las turbulencias mayores".





Sí, me quejé por las retenciones que el gobierno puso. Buscamos combatir la idea de que el FMI impone las retenciones, no es así. No coincide con esta visión, es un impuesto regresivo que afecta la exportación. El FMI impone condiciones para el déficit y los gobiernos aplican las políticas.







Sobre que la cosecha sea el gatillo para la recup eración económica:





"Es así, no en este momento, lamentamos que toda la expectativa esté puesta en una cosecha, no tiene que ser así, Argentina tiene que tener otros motores para el desarrollo como los hidrocarburos, la minería, el turismo. La cosecha va a ser fuerte, una recuperación fuerte a comparación del año pasado".





