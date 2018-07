Cambió de género, Sergio ahora es Sergia !

Sergio Lazarovich se convirtió en Sergia y causó suspicacias respecto a una jubilación anticipada. A pesar de negarlo, en mayo inició el trámite y la ANSES salteña aseguró que "si la documentación es correcta será aprobada"





REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Nosotros no decimos si está bien o mal, la señora sacó su turno para realizar su tramite previsional, se evaluaron los papeles presentados de acuerdo a la normativa vigente."



-"La señora hizo el cambio en sus datos personales y luego se presentó para iniciar el proceso jubilatorio."



-"Yo no la conozco personalmente, creemos en la ley de identidad de género y vuelvo a repetir, nosotros no juzgamos la decisión, sólo analizamos la información"



-"Su nombre es Sergia y su DNI es femenino."





