Camioneros: "Nosotros no vamos a permitir que la Argentina sea bloqueada a la Brasileña"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Hay tres mil barras que están en la lista de exclusión de lo estadios, una lista que el Ministerio de Seguridad remitió a Rusia. Se mandan los datos y la fotografía. El convenio con Rusia es que no ingresen a los estadios ya que tienen conductas violentas."



-"No se le puede prohibir salir de viaje, salvo que tengan un impedimento legal, o en caso de un vuelo directo a Rusia."



-"La lista es pública porque las personas se fueron comunicando en el boletín oficial a medida que se hizo"



Bloqueo de Hugo Moyano: "Para nosotros es un método extorsivo que no se puede permitir, así actuamos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Esta idea de querer hacer algo a la brasilera es extor sivo. Queremos que la sociedad sienta que tiene un Gobierno que ordena"



-"Hay una violación a la conciliación obligatoria, el sindicato está en conciliación"



-"Nosotros no vamos a permitir que la Argentina sea bloqueada, no siempre las soluciones son rápidas y fáciles."



- Supuesto marines de Estados Unidos en la Ciudad: "No podría haber porque no hubo una ley que habilite a Fuerzas Armadas de otros países a venir a la Argentina. Pueden ser soldados argentinos y otra fuerza con uniforme de fajina."



-"Depende de una ley del Congreso, además del Ministerio de Defensa. No creo que haya."



-"No tengo información por la muerte de Inés Zorreguieta"





AUDIO DE LA NOTA





Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación 07-06.mp3