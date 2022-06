Agustín Orión:"No extraño el mundo profesional"

El ex arquero y actual vicepresidente de Midland habló, en exclusiva, tras su retiro y contó por qué se alejó de los medios.

“Absolutamente no extraño el mundo profesional. Me saturé. Hay un montón de situaciones en las que no estoy de acuerdo y no las voy a poder cambiar. Siempre uno me señaló como peleador y los que me conocen saben que no soy así. Hoy vivo tranquilo”, manifestó en #MP910.

Además, dijo que hoy va a la cancha a ver a Boca y a Estudiantes.