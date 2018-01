Carlos Broitman: Negaron la prisión domiciliaria del Caballo Suarez: "Acá esto es política, es presión"

Carlos Broitman - Abogado de Omar Suarez 05-01.mp3

"Hay dos momentos donde hubieron cuatro pedidos de excarcelación que fueron denegados, la Cámara fue tomando conocimiento poco a poco de algunas cuestiones sobre la salud de Suarez.""Tuvo un accidente esquémico transitorio, que no pueden ni prevenir ni pueden evacuar una urgencia del traslado, y por ello tuvo secuelas graves, pérdida de la visión en el ojo izquierdo en un 98%, pérdida de la audición en uno de los oídos y dificultad en la movilidad.""Tuvo otro tipo de ataque, que tuvo que ser operado de urgencia en un complejo de la Capital Federal. Terminó técnicamente desangrado por pólipos en el intestino.""Todas las interconsultas dicen que debe estar cerca de un centro de alta complejidad.""El sistema Penitenciario Federal para detenidos es muy perverso, en un 60%, y en un 40% está particularmente ensañado en ni siquiera autorizar un traslado al hospital del penal de Ezeiza.""En Ezeiza o en Marcos Peña tiene una pena de muerte en las condiciones en que se encuentra.""Todos los accidentes cardiovasculares se produjeron dentro del penal.""Acá esto es política, es presión, es que fue un ícono de un gobierno K, como el pretendido del Papa y de Cristina, y no es así. No es común que una persona bajo prisión domiciliaria hoy tenga la guardia de Prefectura en cada puerta.""La política presiona a la justicia."