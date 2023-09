Carlos Melconian: "No somos palomas o cagones, somos realistas"

Carlos Melconian, futuro ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, buscó diferenciarse de las propuestas económicas de las otras fuerzas rivales y expresó que el debate hoy es "entre la irresponsabilidad y la magia". Por otro lado, se mostró enérgico ante quienes cuestionan por ser presuntamente más conservadora: "No somos palomas o cagones, somos realistas".

En diálogo con el programa López 910, Melconian cuestionó: "Un año o dos atrás discutíamos soviéticamente si la deuda en pesos era mejor que la deuda en dólares. La deuda es deuda. Entonces, hoy pedís a gritos equilibrio fiscal y viene la motosierra. No existe la motosierra. Por eso estamos entre la irresponsabilidad y la magia".

Luego, buscó responder a algunos cuestionamientos sobre sus iniciativas en el plano económico en relación con las propuestas de Sergio Massa y Javier Milei. "Nos dicen que somos palomas, cagones. No somos palomas o cagones, somos realistas. Si saco la motosierra y hago el show, es para los Durán Barba. Yo no me dedico a eso", se defendió.

En el mismo sentido, Melconian afirmó que su proyecto económico es "progresivo, en el que se van a tomar medidas todos los días y todos los días se verán los cambios".

Por otro lado, al ser consultado sobre qué cantidad de ministerios proyecta pensando en una reducción del déficit fiscal, señaló: “Ocho ministerios. Esa es la reforma que tenemos en mente porque la democracia empezó con ocho y Alfonsín se la rebuscó con ocho”.

El economista también afirmó que su plan está apuntado a los jóvenes: "El piberío no quiere estar atado a un sindicato, quiere ser libre de decidir. No está atado a las leyes laborales peronistas del 45″, señaló.

En relación con el dólar y el cepo, afirmó que buscará implementar "un régimen cambiario bimonetario que ha sido decido por la sociedad argentina, porque tranza en pesos y dólares hace muchos años”.

“Nosotros damos la solución que implica que la Argentina crezca, con gente decente y con los jóvenes, que son bichos vivos, para que se empiecen a dar cuenta de que acá pasó algo y que los que están afuera empiecen a volver”, concluyó.