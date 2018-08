Carlos Rodríguez, durísimo con el Gobierno: "Son unos inútiles"

-"Vamos a sobrevivir y esperemos no llegar a un 2001. Aún tenemos Gobierno y espero que aprendamos de la crisis del 2001. La gente está con bronca. A mí también me daría ganas que se vayan estos inútiles y que adelanten elecciones, pero no quiere decir que pida saqueos, bancos cerrados."



-"Todo esto demuestra que son inútiles, todo esto se lo buscaron siguiendo una política de no ajuste y financiar la inflación con deuda."



-"Además de inútiles no tienen capacidad de reacción. Tienen una inflación más alta de la que llegaron, una recesión, y esperemos que la crisis cambiaria no se convierta en bancaria y tienen más dinero"



-"Los que estaban en Banco Centra l eran tres inútiles, yo hace años venía pidiendo que los echen, yo le dije que se iba a llevar puesto a Cambiemos"



-"Los fanáticos macristas odian a los cristinista pero no saben nada de economía"



-"No tengo nada que decirle a Marcos Peña, las pantallas dicen lo contrario. La recesión es la más grande que vi.Si los precios suben un 15 por ciento en un mes se arma un lío, pero para ello tiene que haber recuperación. La economía está en el piso y la veo para peor, no hay política monetaria ni cambiaria. Lo único que hay es una búsqueda de deuda"



-"Hoy la buena economía se compra, yo creo que el problema es político."



-"Ayer me llevaron a un canal que me tuvieron una hora escuchando recetas de flan."





