Carmen Polledo: "Hay alguien que hace que estas personas se movilicen, hay una organización atrás"

Emergencia alimentaria:

"Nosotros queremos colaborar y participar, no es un tramite, entendemos que hay una ley, la emergencia alimentaria rige en la Argentina y con las herramientas que tiene caduca a fin de año. Si la Oposición quiere extenderla, no tenemos ningún problema".



"Nosotros no hacemos política con la emergencia alimentaria, pero creemos que la herramienta está y la venimos usando. No tiene impacto fiscal porque el presupuesto es equilibrado".

"Hay gente que necesita más asistencia, cosa que la Ministra Carolina Stanley viene haciendo".

Movimientos sociales:

"El Ejecutivo verá de donde puede sacar el dinero. Este es un gobierno que le dio mucho a lo social, con una ministra a disposición para el dialogo, ahora si el planteo actual es de presión , la realidad es que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con los acampes, me parece una locura que pasen la noche en la calle, por eso invito a la reflexión".



"La conducción de estos movimientos están teniendo comportamientos que no son avalados por la sociedad, Alberto Fernández pidió que no estén en la calle. "Hay alguien que hace que estas personas se movilicen, hay una organización atrás"