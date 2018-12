"Hay un espacio de la sociedad que está cansado de Cristina pero también de Macri"

Sobre los problemas de Cambiemos:

"El intento de ser Presidente en el 2019 tiene mucho que ver con el arranque del año. Arranque el año con la sensación de que en Cambiemos piensan que los árboles pueden llegar al cielo. No me gustaba lo que estaba pasando. En dos años de gobierno de Mauricio Macri nos habíamos convertido en el país que más deuda externa colocaba. Cuando alguien coloca deuda tiene que haber alguien que compre. Este gobierno de Cambiemos se está equivocando mucho".



Acerca del 2018:

"Tuve mucho miedo cuando el dólar no paraba de subir. El acuerdo con el FMI paró un poco con la crisis. El primer acuerdo con el Fondo, en junio, no sirvió para nada. El acuerdo de septiembre si sirvió porque el g obierno se comprometió al déficit fiscal 0. El año termina menos peor de lo que uno imaginaba".





obre el 2019:

"En Argentina nunca hay que decir nunca. El dólar durante el 2018 subió más del 100% ya que en diciembre pasado estaba en $17. Veo difícil que el dólar suba lo mismo en 2019. No creo que termine a precios cercanos a los $80. Pero si la economía sigue estancada, la situación será complicada. El 2011 fue el último año en el que el país creció. Tuvimos dos mandatos, uno de Cristina y otro de Mauricio Macri, en el que no crecimos. Eso es muy complicado socialmente"



Acerca de la deuda:

"Argentina se está endeudando con el FMI porque los mercados se están cerrando. El tema de la deuda también está complicado debido a la situación fiscal. Cristina Kirchner dejó el B anco Central sin reservas. El gobierno de Cambiemos lo sabía. Nicolás Massot dijo que la gente merecía tener cierto grado de ilusión y por eso no contaron la situación. La realidad les terminó explotando este año".



En referencia al futuro económico:

"La visión del equipo de Cristina Kirchner de una inflación al 35% y un dólar a $55 es bastante lógico. Los pronósticos económicos no deberían ser ideológicos. Estos números van a ser bastante realistas".



Sobre Espert 2019:

"Yo no soy globito. Las cosas que hago, las hago en serio. Yo siempre dije que quiero pelearla. Hay un espacio de la sociedad que está cansado de Cristina pero también de Macri. Están decepcionados con todo esto. El que hace política no debe hacer cómo si estuviera jugando al poker. En la sociedad hay espacio para ideas como las mías. Lo que yo planteo son cosas que hicieron países de América Latina y ocurren".





Sobre la seguridad interior:

"Después de 3 años de tribulaciones, el gobierno de Cambiemos ha encarado el tema de la seguridad cómo debía. Quizás es un poco de demagogia luego de lo que ocurrió en la cancha de River Plate y la Cumbre del G20. Por primera vez en 3 años de gobierno de Mauricio Macri, están yendo en el rumbo correcto en seguridad interior. Debe haber reformas en el Código Penal. Más que protocolo de Patricia Bullrich, se debería aplicar el Código Penal y cumplir la ley que existe".



Acerca del rol de las FFAA:

"No estoy de acuerdo para nada con la política de Cambiemos respecto a las Fuerzas Armadas. La FFAA están desmanteladas. Casi el 100% del Presupuesto para las FFAA es para pagar sal arios que son bajísimos. El Estado tiene que gastar plata en cuestiones que son propias. La defensa de la seguridad exterior debe estar en manos del Estado. Hay que reequipar a las Fuerzas Armadas y darles el entrenamiento necesario".



En referencia a la educación:

"Yo sí creo en la escuela pública pero consideró que debería competir con la privada. La competencia la haría con un sistema de vouchers. La idea es que los padres puedan decidir sobre si sus hijos van a una escuela pública o privada. Es un mito decir que el liberal no tiene sensibilidad. Por desechar las ideas liberales, Argentina tiene un tercio de pobres y mucho trabajo en negro".



Sobre la economía que desea:

"Hay que plantear un programa de reformas graduales para dos o tres períodos presidenciales. Alguien tiene que empezar con esto. Argentina tiene que imitar a países similares. El e jemplo es Chile en los últimos 40 años. Por ahora solo hemos presentado el equipo económico para el 2019".