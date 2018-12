"La idea es que el Código siga por más que haya cambios de gobierno"

Sobre el Código Penal y su reforma:

"El Código Penal ocupa el lugar del brazo más fuerte del Estado. Define qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido además de las penas por cometer un delito. El Código Penal actual argentino data de 1921 y desde ahí hubo más de 900 leyes especiales. El Presidente Mauricio Macri creó por decreto una comisión de 12 juristas y yo soy el Presidente. Era necesario actualizarlo porque el Código Penal actual era para la sociedad de 1921. Yo le dije al Presidente que todos los juristas íbamos a trabajar ad honorem. Tuvimos 500 días de trabajo, sin vacaciones, para actualizar el Código Penal. Esta tarea es de pura vocación a la sociedad. Queríamos lograr un código penal equitativo para toda la sociedad".



Acerca de la presentación en 2019:

"Macri se comprometió a presentar el nuevo código penal en la apertura de las sesiones del Congreso en 2019. La Comisión ya lo había terminado este año pero por cuestiones de agenda se presentará el año que viene. Le dimos modernidad al Código Penal".





Sobre la ayuda tomada de otros países:

"Hemos tomado cosas del código penal de varios países europeos, así como también de países de Latinoamérica y Estados Unidos. Cada país tiene su propia identidad con respecto a las normas. Fuimos analizando cada país con sus sistemas y las distintas normas".



Acerca de los delitos viejos:

"Una de las cosas ridículas que estaban en el Código Penal actual es el delito de duelo. El último duelo en Argentina data de 1972. Otro error es el tema de calumnias e injurias cuando no se tomaba el derecho a la información".



En referencia a los objetivos del Código Penal:

"Por primera vez en el Código Penal tenemos un título que se refiere a la violencia en los espectáculos argentinos. Uno de los objetivos del nuevo código penal es poder achicar los márgenes de discrecionalidad judicial. Hay que achicar los márgenes de interpretación y fijar pautas claras de la letra de la ley. El objetivo es cumplimiento efectivo de la ley penal. Que no este más la grieta entre garantismo y mana dura. Hay que atender a los intereses generales de la sociedad".



Sobre los "nuevos" delitos:

"En algunos casos se aumentan las penas. Por ejemplo hace 100 años no existían los delitos de narcotráfico o de funcionarios públicos. Ahora las penas son más graves. No puedo emitir comentario sobre lo sucedido con Amado Boudou porque el fallo es del Tribunal dónde trabajo".



Acerca de los delitos graves:

"En casos graves de delitos o de rein cidencia, el Código Penal establece que se debe cumplir la totalidad de la pena efectiva. Además luego de los 35 años de condena, esa persona tendría que tener un control pormenorizado durante 10 años cuando quede en libertad. Nada de esto dice el Código Penal actual".



En referencia al consenso político:

"El Código Penal es la ley de las leyes porque junta todas las leyes en una sola. Buscamos un código ágil y moderno y nos reunimos con 15 gobernadores de todo el país. Buscamos las problemáticas de todas las provincias. Buscamos un Código Penal posible y no ideológico. El nuevo código tendrá 500 artículos cuando el actual tiene 320".





"El Código determina cuales son los casos de peligro de fuga o entorpecimiento de una investigación. Si se investiga que puede pasar esto, la persona es detenida mientras dure el Proceso Penal. El nuevo Código Penal determina los casos específicos dónde habría peligro de fuga o de entorpecimiento y no da lugar a interpretaciones".



Acerca de los plazos procesales:

"El nuevo Código Penal acorta los plazos procesales y fija sanciones por mal desempeño si no cumple con el plazo de 3 meses para la tramitación de expedientes".



En referencia a las diferencias entre los Códigos:

"La actual legislación tiene un co nvenio de cooperación de materia penal en el que Argentina y Nicaragua participan desde el 92. Cómo mínimo los delitos deben estar tipificados en ambos países. La segunda cuestión tiene que ver con la voluntad de ambos países. El nuevo código penal permitiría el juzgamiento dentro de Argentina. En el actual sistema está el derecho de opción y la voluntad de ambos países".



Sobre el cyberdelito:

"Hay un capítulo específico acerca de los cyberdelitos. La mera tenencia de pornografía infantil, aunque no sea para la venta, será delito. El Código Penal responsabiliza a las empresas también y busca defender los intereses de todos los actores de la sociedad".



Acerca de los cortes y piquetes:

"El Código penal busca un equilibrio entre el derecho a la protesta social así como también el de la libr e circulación de las personas. La protesta social vale pero hay que tratar de no cortarle a la gente la posibilidad de ir a trabajar. Hay que tipificar este tipo de situaciones. Por ejemplo si se corta la Panamerica, no pueden cortar la colectora. No se pueden cortar todas las vías de acceso".





Sobre el consenso logrado:

"Esta es la Comisión número 18 que trata el Código Penal. Nosotros aprovechamos las experiencias de las 17 anteriores para ver en que habían fallado. No buscamos un código ideológico, sino un código posible que tenga los consensos necesarios. Por eso fuimos por todas las provincias, charlamos con diputados y senadores de todo el espectro político. Convocamos a todo el arco político. La idea es que el Código siga por más que haya cambios de gobierno".



Acerca de lo que entró:

"Entró absolutamente todo lo que queríamos. Desde delitos de lesa humanidad hasta terrorismo. Hubo tensiones, por ejemplo, entre agroindustria y m edioambiente".



En referencia a su vida personal:

"Tengo 3 hijos y estoy casado hace 20 años. Mi vida es mi familia, mis amigos, ir al club los fines de semana. En segundo lugar está el trabajo. Fue una emoción llegar a ser juez. Hay muchos jueces que trabajan a conciencia. Hay fallos que son justos pero que no gustan en la sociedad. Los jueces también somos personas de carne y hueso que vivimos como cualquier ciudadano. Tenemos que tomar muchas decisiones difíciles por día".