Sobre la política:

"Martín Lousteau sacó 12% y nosotros compartimos la mesa con ellos el año pasado. El 5% que saque es un voto de confianza súper importante. Cuando pasas al mundo de la política, lo primero que recibís es puteadas porque la politica hace años se alejó de aquellos a los que tiene que representar. Hay una gran distancia con la gente. La política tiene que recuperar el valor de poner el cuerpo".



Acerca de Vidal y los políticos:

"María Eugenia Vidal de alguna manera le pone el cuerpo. Yo si fuera Presidente o Jefe de gobierno mandaría a mis funcionarios a vivir a los barrios de clase baja por lo menos dos meses al año. Hay que representar a los demás. La gente to ma menos leche y el bondi aumentó un 88% mientras se habla del acuerdo con el FMI. Si no pagás la luz, te la cortan".

Tombo 1.mp3

Sobre su nuevo partido:

"El partido se llama APPS que significa "Avancemos por el Progreso Social". Me acompañan Juan Saintotte que es el ex presidente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y Rodrigo Bravo que fue Legislador de CABA hace algunos años. Ambos vienen de distintas expresiones del peronismo".



Acerca de su pelea:

"Mi pelea es a nivel nacional. Sergio Massa me convocó a participar junto a Margarita Stolbizer y Roberto Lavagna. Queremos estar alineados con el Frente Renovador a nivel nacional. Yo soy de los que más respeta el silencio de Sergio en estos momentos. En la última elección el resultado no fue el esperado".



En referencia a la caída de la actividad económica:

"L a caída de la actividad económica nos dice que hubo un freno brutal comparado con el año anterior. Si te comparás con el año pasado, todo parece pésimo. Vienen 9 meses muy duros para la gente.".



Sobre la situación política:

"Es muy poco probable ese escenario que plantean de que Mauricio Macri no termine su mandato. El principal factor desestabilizante son los bancos y allí hay una solidez importante. Hay que preguntarse cómo administrar los costos de las crisis". Tombo 2.mp3

Sobre la situación actual:

"A todo el mundo le está yendo mal. Hay que saber administrar los costos de la crisis. No hubo muchas medidas que tomó el gobierno de Cambiemos para que la gente llegue a fin de mes. El gas y la luz aumentaron más del 70% en el año y los bondis el 88% en este 2018. La pregunta del Presidente Mauricio Macri que debe hacerse es cómo ajustar las tarifas y a la vez que la gente llegue a fin de mes. No hay que apresurarse en recuperar todo rápido. Yo extendería el contrato de la luz más años. La política tiene que sentarse con las empresas y que ellos pongan la plata al principio a cambio de un contrato con más duración. Así distribuís el esfuerzo".



Acerca del gabinete de Macri:

"El gabinete de Mauricio Macri es muy bueno para Noruega pero somos Argentina. Armó un equipo para un país que no es. Capaz en 20 años funcionaba. La pregunta es que priorizó. No es que Macri es bueno o malo. La orientación de las políticas deben dejar un resultado. Este gobierno va a dejar un país con números peores de los que agarró".



En referencia al 2019 y el dólar:

"Hablar hoy de candidaturas es muy incipiente porque no se sabe cual va a ser la realidad. La trayectoria del dólar es la medida de la confianza que tenemos en nosotros mismos". Tombo 3.mp3