"La tele de hoy dejó de tener especialización y todos los programas son parecidos".

Acerca de su personaje Eber Ludueña:

"Eber Ludueña viene de mi barrio Ludueña. El nombre Eber es uruguayo y el apellido Ludueña respira fútbol".



Sobre su trabajo como humorista:

"En mi época de Sin Codificar labure mucho solo. Era conocido como el tenista del humor porque yo hacía lo mío nomás. Me cuesta laburar con otros humoristas. Me gusta más laburar con periodistas y mostrar el contraste. Alejandro Fantino lo hacía muy bien y nos complementábamos. Desde el 2001 hasta el 2005 estuvimos en Tyc Sports con "Mar de Fondo" y para mi fue una época hermosa. Aprendí a improvisar ahí".



Acerca de su trabajo en el cine:

"En 2014 trabajé en una película de Ma rtín Bossi que se llamaba "El amor en tiempos de selfies". Habían pensado en mi pero había otras opciones".







Sobre su actuación en la película de Darín:

"Para la película de Ricardo Darín me fui preparando y coacheando y en esos 15 días aprendí a actuar. Así me desbloqueé y llegue a grabar las escenas más tranquilo. A Darín lo conocía por haber estado juntos en un programa de televisión. Es un enorme profesional y conmigo fue muy generoso".



Acerca de sus personajes:

"Eber Ludueña está muy metido y tiene mucha historia. Siempre me he metido a parodiar el mundo del futbolista y el periodismo deportivo. Es muy arbitrario el tema de los personajes. Uno a veces se pone vago y discontinúa sus personajes. Eber es el personaje que tengo que está más instalado. Me gusta el fútbol pero no soy muy fanático. En youtube hay mucho material acerca de Eber Ludueña y el fútbol".





Sobre su carrera:

"En los 90 vine a Buenos Aires desde Rosario para hacer un programa de televisión y también para laburar en Radio Mitre. Estuve 10 años en Mitre hasta el 2003".



Acerca de la grieta en los humoristas:

"Cada dos por tres ves alguna pelea por la grieta. La gente se embandera de algún lado o del otro y hay fuego cruzado. En los últimos años hubo menos humor de comediantes y más de conductores. La tele de hoy dejó de tener especialización y todos los programas son parecidos".



Sobre sus gustos personales:

"Para pensar me gusta mucho lo audiovisual. No es de lo más fuerte que tengo yo. A veces no coinciden tus gustos con lo que hacés mejor. La gente confunde vocación con aptitud" .







