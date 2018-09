"Me aleje de Sergio Massa porque él quería una interna con el kirchnerismo"

Repasá las frases más importantes de la nota:





Sobre su trabajo en Radio Mitre:

"Jorge Porta me llamó en 2002 para ser el abogado del pueblo en el programa de Néstor Ibarra. Yo a Ibarra no lo conocía. El mismo Ibarra dijo adelante mío que no me quería en su programa, pero fui a prueba una semana contando chimentos de la política y terminé quedando. Luego me hice muy amigo de Ibarra".



Acerca de sus inicios:

"La Corte fue lo primero que hice como conductor en la tele".







Sobre su explosión en la TV:

"Yo durante la época del menemismo leía Página 12 y un día leo un aviso dónde decían que iban a repartir millones de dólares para las mujeres que habían tenido problema con las prótesis y las siliconas mamarias. Leí la parte que decía que había millones de dólares para los abogados y me fui a Alabama, Estados Unidos dónde había un juicio colectivo gigante por la cantidad de mujeres demandantes que había. Yo en Argentina lleve adelante más de 500 casos. Todas las demandas contra la empresa se realizaban en ese Corte. Fue un escándalo lo que pasó. Ahí me hice amigo del juez y me empecé a presentar en la tele".



Acerca del dinero ganado:

"Yo hacía las presentaciones por DHL. Ellos no te permitían que vos le cobraras a las clientas sino que nuestros honorarios los pagaban con el fondo que habían armado de U$S 100 millones. Los abogados se llevaron mucha plata en ese momento. Hubo cirujanos que consideraban que yo les arruine la carrera por todo lo que pasó".





Sobre su relación con su padre:

"Mi viejo decía que los abogados y médicos que iban a la tele eran unos chantas. para mi tenía razón y él se enojaba cuando yo iba".



Acerca de la política:

"Yo entre en la política a los 53 años. Me llamó Francisco De Narváez, que había hecho una alianza con los radicales, y me ofreció ser diputado provincial y no lo dude. Ahora todos los políticos se encargan de su familia. Yo hoy son Concejal en Tandil y tengo medio asesor, porque lo comparto con otro concejal.La mujer de Óscar Centeno fue a declarar después de pelearse con él cuando tenía 7 autos a su nombre".



En referencia a su salida del Frente Renovado r:

"Me fui del sector de Sergio Massa. Quedé preso de mí título cuando dije que era Vidalista y apoyaba a María Eugenia Vidal. Sergio quería ir a una interna con el kirchnerismo y no estaba de acuerdo. Yo no quería tener relación con ellos. No creí que él, ni nadie del peronismo, puede controlar al kirchnerismo. No tienen forma de esquivar a Cristina Kirchner. La única forma de que funcione es con Cristina como presidenta y Sergio Massa como gobernador pero sé que Sergio no aceptaría jamás eso. Yo soy celíaco a los K".





