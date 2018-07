"Me estoy preparando hace 6 años para ser gobernador de Buenos Aires"

Repasá las frases más importantes de la nota:

"No tengo miedo en absoluto de lo que surjan por escuchas del caso Nisman"

"Yo tengo mi hipótesis del caso Nisman, no va por el lado que la Justicia está llegando y creo que hay elementos que no están tomando por falta de experiencia.

"Hay casos que se da por muerto a un paciente que no está muerto. El médico no deja certificado y se va. Si no dejó certificado y además dijo que estaba muerto y que no lo iba a tocar, ¿cómo sabe que está muerto? Puede estar agonizando. Mi hipótesis sobre quien disparo la tengo y no es mera especulación, es producto de años de experiencia"

"Yo me estoy preparando hace 6 años para ser gobernador de Bs As. No soy un candidato caprichoso, entiendo cuestiones tácticas y estratégicas"

"El peronismo tiene muchos cuadros, el problema es que muchos se vieron diezmados por esa incoherencia entre lo que dicen y hacen. Tengo compañeros incoherentes, dicen una cosa y hacen otra"

Esta reforma está mal hecha de esta forma, debe pasar por parlamento. El problema es que el Presidente reconoció que hay un avance en el narcotráfico, lo preocupante es que sigue pensando que el problema está en la frontera.

"Es claro que esto tiene que ver con el tema Mapuche. Este conflicto está focalizado en el área de Vaca Muerta ahí habrá inversión de 100 mil millones de dólares, para que esa plata llegué el país debe asegurar a los inversores que esa será una zona segura y podrán trabajar sin problemas.

"A Luis D´Elia lo quiero y lo respeto, pero me parece que lo que dijo de Macri fue una exabrupto del momento que no corresponde.

Estuve desde el 89 en el ejercito hasta 2016 cuando me retiraron forzosamente, eso no quiere decir que no vaya a volver.Me retiro este Gobierno pero no por responsabilidad de este Gobierno, sino por responsabilidad de mi propio Gobierno.