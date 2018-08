Repasá las frases de la nota:





Sobre su actividad:

"Yo soy más teatrista que empresario. No conozco empresarios de teatro que no sean teatristas. Los que entran en búsqueda de dinero, se van rápido. Nosotros vendemos algo que tiene que ver con el sentimiento. El público paga por anticipado, nosotros tenemos que vender la expectativa".



Acerca de su arranque en la actividad:

"Hace 43 años empecé con esto del teatro, en el año 75. A mi me impactó mucho la película Cinema Paradiso y me veo muy reflejado en el chico de esa hstoria. Yo quería poder pasar películas. A los 18 años decidí pasar del cine al teatro".





Sobre el teatro:

"En el gremio del teatro hay 16000 actores para solo 600 puestos de trabajo. Todos conocemos a alguien que quiere dedicarse al mundo del espectáculo. Hay más frustraciones que aciertos en este mundo. El teatro tiene una ventaja porque no tiene posibilidades de copias truchas. No podés engañar al público y además ocurre en el mismo momento en el que el espectador está en la butaca".



Acerca del trato con los actores:

"No me tengo que fijar a quien contratar o a quien no según la grieta. Estamos plagados de ejemplos de grieta. Me gusta más laburar con buena gente que con excelentes actores. Si tiene las dos cualidades mejor".





Sobre Mirtha Legrand:

"Con Mirtha Legrand no hemos tenido ningún problema laboral en más de 20 años de relación. Yo en 2012 decidí dejar el programa por algo personal pero no puedo decir nada en contra de ella".



Acerca de la relación con la política:

"Me tentaron para ser funcionario una vez y como candidato dos veces, una en Mar del Plata y otra en Buenos Aires. Mi rol de empresario privado es para ser capitalista en el éxito pero también en el fracaso. No me interesó mterme en política. Hago lo mí cumpliendo mi rol. Yo quiero ganarme el espectador real, el espectado de ventanilla".



En referencia a sus gustos:

"Veo muy poca tele hoy en día. Yo me enganché con Internet y re des sociales. No soy de ver Netflix porque prefiero ir al cine. Buenos Aires es la tercera capital del mundo culturalmente hablando y hay una cantidad inaudita de espectáculos que se ofrecen. Los fracasos no tienen prensa y se esconden debajo de la alfombra. Éxitos hay muchos pero el más importante de los últimos años fue "Toc Toc" que fue un hito".









