Carolina Losada reafirmó sus diferencias con Pullaro con una declaración contundente

Carolina Losada, senadora y precandidata a gobernadora de Santa Fe, volvió a arremeter con fuertes declaraciones con relación a Maximiliano Pullaro, su rival en la interna, admitiendo que no lo convocaría a trabajar con ella en caso de ganarle, pero sí a sus equipos. Losada reiteró sus acusaciones contra Pullaro, calificándolo como un "lobo vestido de cordero" y recordando los audios que supuestamente implican al exministro de Seguridad con el narcotráfico.

En una entrevista con el programa López 910, Losada destacó la importancia de la credibilidad y coherencia en la política, afirmando: "La gente, más que caras nuevas, busca caras creíbles. En mi caso, me conocen por los medios de comunicación y digo lo que pienso con una línea de coherencia. Nos han mentido tanto que no queremos que nos estafen. Algunos se lavan la cara y salen".

La precandidata se mostró confiada en ganar la interna contra Pullaro y convertirse en la próxima gobernadora de la provincia. Sin embargo, dejó claras las diferencias entre ambos. Losada explicó: "No sería coherente si dijera que puedo trabajar con una persona como Pullaro. No podemos juntarnos todos como si no importara".

Losada reiteró sus acusaciones contra Pullaro, haciendo referencia a los audios que supuestamente demuestran una relación del exministro de Seguridad con el narcotráfico. La precandidata afirmó: "Yo vengo diciendo cosas que saben todos los santafesinos, audios que se salieron a la luz, y corromper a la policía es muy grave. No hay vuelta atrás. No voy a convocar a trabajar a Pullaro, sí a los equipos. La línea la trazan los que fueron parte del problema, y yo quiero ser la solución. No puedo tener al lobo vestido de cordero adentro".

Losada también destacó su programa de seguridad, relacionándolo con temas como educación y salud, y mencionó acuerdos firmados con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Enfatizó que la situación de seguridad en la provincia no admite excusas y necesita ser abordada de manera contundente.

En cuanto al panorama electoral, Losada reconoció la diversidad de opiniones y afirmó: "La gente tiene su propia forma de ver, no creo que haya una bolsa que se lleve los votos. Marcelo Lewandowski es La Cámpora, no creo que gente de Juntos por el Cambio lo vote".