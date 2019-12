Carolina Stanley en desacuerdo con Emilio Monzó: "Me parece que entre las cosas que hicimos fue trabajar cerca de la gente"

Respecto al fin de la gestión:





"Seguimos trabajando. Este es un ministerio que no para nunca. Todavía no hemos empezado la transición. Pensamos que va a ser Daniel Arroyo el próximo ministro, pero nadie nos informó oficialmente. Estamos dejando todo ordenado. Todavía no organicé nada para seguir en el futuro, mi vocación tiene que ver con lo social. Por el momento me voy a tomar un descanso con mis hijos y mi marido. Federico Salvai y yo nos vamos a tomar unas vacaciones. Él está armando un estudio jurídico".

Bullrich contra los planes sociales:



"En nuestro espacio político hay distintas posturas. Creo que Patricia se equivoca porque nosotros lo que hicimos no fue dar muchos planes, sino transformar lo que eran planes sociales clientelares. Con Patricia lo hablamos en muchas oportunidades".



"Fueron años difíciles desde lo económico. Generar empleo fue difícil. Se generaron puestos de trabajo, más de 25 mil personas que tenían planes sociales consiguieron un trabajo".



Contra las declaraciones Emilio Monzó:



"Me parece que entre las cosas que hicimos fue trabajar cerca de la gente. Estuvimos acompañando los años más difíciles".



En relación al porqué ganó el kirchnerismo:



"Creo que parte de lo que pasó mucho tenía que ver con una situación que estaban atravesando muchísimas familias donde sentían que estaban peor".