Carrió calificó de "incorrecto" el fallo que habilitó a Menem

La diputada nacional Elisa Carrió sostuvo hoy que el fallo que habilitó a Carlos Menem a ser candidato para renovar su banca en el Senado en las próximas elecciones es "incorrecto", debido a que el ex presidente "está procesado y en juicio oral por una grave violación de los derechos humanos", y atribuyó la resolución judicial de ayer a la "presión" del jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, sobre la Corte Suprema.



"El fallo de la Cámara Nacional Electoral que habilita al ex presidente, (Carlos) Menem para ser candidato es incorrecto, ya que éste se encuentra procesado y en juicio oral por una grave violación de los derechos humanos", aseguró la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI y fundadora de Cambiemos, en un comunicado de prensa.



Para Carrió, "los jueces debieron haber evaluado de oficio que Menem está procesado y en juicio oral por un delito considerado por el Estado Argentino como una grave violación a los derechos humanos, por lo que no puede ser candidato, de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos, por ser responsable del encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA".



La legisladora consideró que "la inexistencia de la cosa juzgada se debe a la inacción elocuente de la Justicia en el caso" y sostuvo que el fallo previo de la Corte Suprema "obligó a estos jueces a pronunciarse como lo hicieron, lo que es lo mismo que actuar como Poncio Pilato".



Menem había sido inhabilitado como candidato por la Cámara Nacional Electoral antes de las PASO, debido a una condena que recibió en la causa por contrabando de armas durante su presidencia, que se encuentra apelada mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.



La Corte había considerado en su resolución del 22 de agosto último que la condena dictada por la Sala I de la Casación Federal en la causa "Armas" por la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador no se encontraba firme, por lo cual no era "impedimento para la postulación" a senador nacional de Menem, desautorizando de hecho a la Cámara Electoral.



En ese sentido, Carrió señaló que la decisión de la Corte "solo es explicable por la indebida presión que el senador (Miguel) Pichetto ejerció sobre las más altas autoridades de Máximo Tribunal".

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó ayer las impugnaciones a la precandidatura del senador nacional Carlos Menem y el ex mandatario quedó habilitado a competir en octubre para renovar su banca en la cámara alta.



Las impugnaciones, basadas en la condena que recayó sobre el ex presidente por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, "no son impedimento para su postulación a senador nacional", señaló el fallo del tribunal que habilitó al senador riojano a competir en las elecciones legislativas del 22 de octubre para renovar su banca.