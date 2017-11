Carrió contó de los cuidados que toma ante posibles ataques

Consultada acerca de si alguna creyó que la podían matar, la funcionaria afirmó que "no tiene miedo de morir" pero que sí toma resguardos. Incluso confesó que lleva su propia botella de agua después de "episodios en que inexplicablemente" le bajó el potasio.

"La salud la tengo muy delicada, pero esto me esta renovando (el tratamiento médico)"

En otro tramo de la charla, la funcionaria aseguró que "está construyendo una linda amistad" con Mauricio Macri.

"Estoy recuperando la salud. Se me pasó el estrés. Yo la salud la tengo muy delicada, pero esto me esta renovando (el tratamiento médico). Lo que no tenía era energía", afirmó Lilita, entre los distintos temas que abordó.

Carrió Animales Sueltos