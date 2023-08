La extraña teoría del caso Cecilia Strzyzowski que involucra a César Sena y su padre

Juan Arreguin, el abogado que hasta hace dos días representaba a Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, concedió una entrevista a un medio local donde lanzó una teoría por demás llamativa.

"En algún momento nos llegó una versión, y esto es una primicia, de que César no sería hijo biológico de Emerenciano", expresó el letrado durante la entrevista con el medio Diario Norte.

Arreguin sostuvo que esta información podría ser crucial para el desarrollo del caso, ya que si se demostrara que César no es el hijo biológico de Emerenciano, se cuestionaría la base del vínculo legal y, por lo tanto, no sería beneficiado por el dispositivo legal de encubrimiento que se ha presentado en el caso.

El abogado admitió que esta teoría también podría haber sido planteada como una estrategia de defensa para Emerenciano, pero la posibilidad de que se realicen nuevas pericias y pruebas genéticas de filiación paternal no se descarta.

En medio de esta revelación, Gustavo Briend, otro de los abogados querellantes en el caso, expresó en el programa Andino y las Noticias: "No me consta y no sabía".

Cómo sigue la causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Días atrás, Arreguín decidió apartarse de la causa tras la filtración de un polémico audio donde Gloria Romero afirmaba: "Hay una cuestión de celos profesionales que se está poniendo en evidencia", en relación a la querella, compartida con Fernando Burlando.

En el mismo mensaje de WhatsApp, la madre de Cecilia Strzyzowski expresaba que "es muy probable que (Juan) Arregin sea desplazado de su cargo porque no va con lo que propone Burlando”.