"Centeno no tenía acceso al dinero, tenía que ver lo que escuchaba"

Gustavo Kollmann en Viale910.mp3



"Yo lo que considero y lo que he escuchado de él es que tenía la costumbre de anotar todo,viene de ser ex suboficial del Ejército y tenía la costumbre de llevar una vitácora, luego fue remisero y tienen también la costumbre de llevar una libreta con direcciones, eso es lo que explicó"."No están físicamente los cuadernos originales, sí hay copias de los cuadernos y probanzas que acreditan la existencia y otras que acreditan lo que él volcaba en los cuadernos. Hay videos, testimonios, dichos de co-imputados, cruces de llamadas, geolocalizaciones, identificación de vehículos. Hay otras probanzas por los dichos que va aportando Centeno y por otras medidas de prueba"."No puedo confirmar eso, centeno tampoco puede confirmar eso, hay cifras pero ese es un trabajo de la Justicia, calcular las cifras"."Tenía que ver con lo que escuchaba y veía, no tenía acceso al dinero en sí. Hablaban en claves como Kw en lugar de dólares, Kw eran millones. Son detalles que están en la causa"."Él no pensó ; en eso, él quería trabajar. Él asume responsabilidad por la participación que se le asigna, igual debe ser probado por la Justicia"."Entró al programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia, el lugar donde se aloja es secreto, tiene ciertas reglas el programa, está con custodia, diferentes resguardos para él y su familia"."Sería imprudente opinar de las medidas que adopta el Juez, mi conocimiento del expediente es limitado porque está en secreto de sumario".