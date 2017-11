‭César Luis Menotti: Sobre Bilardo: "Para tomar un café tiene que haber relación"

César Luis Menotti - ex técnico de la selección nacional 09-11.mp3

"Ayer hablamos de este tema, la mirada de Menotti y de Bilardo en el fútbol actual."-"Menotti dijo que no tomaría un café con Bilardo."César Luis Menotti, ex técnico de la selección nacional: "Para tomar un café tiene que haber relación, acá no hay relación, no tengo nada que hablar. Las diferencias no son por el juego, sino por cosas personales."-"Uno debe tener la pelota y definir."- Estrategias del fútbol-"En la selección argentina había mucho desorden, los técnicos se van y no sabemos por qué. Jorge Sampaoli vino y tenía urgencias. Ahora quieren decir que la AFA está ordenada, entonces el técnico ahora tiene que ordenar."-"Para que haya un funcionamiento tiene que haber ensayos."-"Yo no estoy cerca de la selección nacional, para mí estos partidos no sirven para nada, tiene que ver con los negocios y no tiene que ver con Sampaoli. Le hubiera servido a Sampaoli jugar con un clásico de Rosario."