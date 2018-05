Chiche Duhalde: "Hay que crear las condiciones para que la mujer no llegue al aborto."

- Aborto: "No estoy ni a favor ni en contra del aborto, creo que merece un análisis más profundo. El aborto es la última consecuencia que una mujer quiere llegar, falló el Estado, la familia, educación, capacitación. La ley que impide el aborto no se cumple, no sirvió de nada. Hay que pensar como se llega a las mujeres"



-"Creo que los senadores y diputados junto con la ley deberían votar un programa nacional de capacitación... yo soy la autora de la ley de procreación y sexualidad responsable que no se cumple. Debemos tener una programa de información que le cuente a los chicos de los problemas que es tener hijos no deseados y den métodos anticonceptivos, porque si no, no vamos a dejar de tener abortos "



-"Yo estuve en contra de la ley de ligadura de trompas, porque quizás la mujer a los 20 no quiere tener hijos pero sí a los 35. Hoy hay un chip que libera la hormona para no quedar embarazada. La ley sola no cambia la historia de las mujeres"



- Declaración de Mauricio Macri: "Macri tiene que jugarse en una oposición, sobre todo en este tema. Él debe ser honesto."



-"Hay que crear las condiciones para que la mujer no llegue al aborto."



Audio de Carlos Menem sobre la corrupción: "Sabemos que Carlos es un animal político, está grande y perdió la memoria. Mi marido ejerció la función pública durante 20 años y no tiene denuncias de corrupción, cuando fuimos a la justicia fuimos por Elisa Carrió que dice disparates. Tuvo que pedir disculpas."





