"Chiche" Duhalde: "Yo creo que Cristina no tiene futuro, más allá que a Macri le vaya bien o mal'

"Estamos en un momento muy difícil de la Argentina y con una dosis de imprudencia generalizada que me preocupa". "No soy economista, pero no le veo la salida". "En lo político, no veo una Oposición que pueda ser alternativa". "El día elegido para la movilización es pésimo". "Es un momento complejo para poder opinar a favor o en contra".Corrupción: "El telón de fondo de la Argentina es la corrupción desde hace muchos años y se ha ido agravando". "En todos los sectores de Argentina tienen una dosis importantes de corrupción". "Hay que atacar en ese aspecto. No puede haber familiares de funcionarios, no puede haber sindicalistas con estas c uestiones económicas". "Tiene que haber leyes y decisión para terminar con la corrupción".Seguridad: "Cuando matan a un policía, parece que no pasara nada. Cuando matan a un delincuente, la sociedad opina a favor o en contra del delincuente. La sociedad está inmersa en el gatoflorismo". "¿Por qué no recuperamos al buen policía y le damos prestigio?".Peronismo: "El peronismo está revuelvo, intentando recuperarse sin liderazgo". "Macri no tiene oposición ni pasado".Gestión de Macri: "Mauricio Macri está cometiendo bastantes errores y yo lo voté".Cristina Kirchner: "Yo creo que Cristina no tiene futuro, más allá que a Macri le vaya bien o mal". "El Gobierno tiene que olvidarse de Cristina y poner el acento en los más humildes". "E l timbreo no sirve, sirve ir a los barrios"