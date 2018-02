Sergio Berni - Senador Provincial 08-02.mp3

"Es responsabilidad del Estado solucionar el tema de la inseguridad". "Se puede ir solucionándolo. Durante los cuatro años que fui Secretario de Seguridad, tomé la Secretaria y bajé todos los índices de delincuencia". "Necesitamos que los tres Poderes de La Nación están en coincidencia trabajando para poder llegar a ese objetivo". "Hay diferentes miradas, sobre todo especulativas, hay mucha demagogia. He escuchado mucha demagogia punitiva por los medios de comunicación. Hay que tomar decisiones que beneficien el fin que se busca y no que sean puras declamaciones demagógicas con una intencionalidad política". "La gente ha cambiado hasta sus hábitos". "Se puede, hay que trabajar, hay que ser solid ario con quienes conducen y tienen la responsabilidad de conducir la seguridad del país. A mi no me va a escuchar criticar en materia de seguridad a este gobierno más allá que no estoy de acuerdo con muchas medidas que se ha tomado. Me pongo a disposición para poder ayudar desde mi humilde experiencia que no es poca".Chocabar: "Chocobar ha sido imprudente, negligente, se nota una gran impericia en el manejo de la situación". "Sigo sosteniendo que si hubiera sido el Presidente lo hubiera recibido". "El Estado tiene la responsabilidad de tomar aquellos recaudos para explicarle al resto de la comunidad de seguridad que lo hizo Chocobar está mal y no se puede hacer". "Nunca hubiera dicho que Chocobar es un héroe, para mí Chocobar no es un héroe pero el Estado no se puede desentender de la responsabilidad que tiene".Represión y accionar de la P olicía: "Reprimir significa técnicamente hacer cesar un delito. En la plaza había un grupo minoritario que estaba generando disturbios que para la ley es un delito y una gran mayoría que se estaba amparando en un derecho constitución que es en el derecho de expresarse y la protesta". "La Policía tiene que actuar de una manera y es bien". "A la Policía le puede decir haga esto pero tiene que controlar que lo haga". "El uso de la fuerza debe ser racional, no puede ser descontrolado".Capacitación policías comunales: "Están capacitados no es suficiente". "Hay una gran diferencia entre un policía local que terminó su capacitación y salió a la calle y como lo de Mar del Plata en donde la Prefectura que salió a la calle con ellos para manifestarle toda su experiencia". "Para un policía es m&aacu te;s importante saber cuándo no tiene que usar la pistola".Servicio Penitenciario: "Nos olvidamos de la pata más importante que es el Servicio Penitenciario donde tenemos el agujero más importante del problema de la seguridad en Argentina. No cumple con su función de resocializar". "Hay que ser responsables cuando hablamos de seguridad". "En general los jueces son buenos y comprometidos y la ley es la ley".Pistolas eléctricas: "Yo soy defensor a ultranza de la pistola eléctrica"Chocobar: "El proceso judicial tiene que continuar para ver si lo que hizo Chocobar se ajustó a derecho".Patricia Bullrich: "Lo importante de un funcionario público es que trabaja después podemos discutir si estamos de acuerdo o no. Es una ministra que está comprometida y trabaja y para mí eso es que más que suficiente"