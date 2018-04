Ciro Zabala Canedo: "Bolivia sostiene que nunca dejó de atender a los argentinos, es un derecho humano"

Ciro Zabala Canedo - Senador de Bolivia 28-02.mp3

"Te voy a leer la carta que mandó la Embajada Argentina al Estado boliviano, piden reciprocidad por la atención y los servicios otorgados a los bolivianos. Pide que se haga un convenio para que se atienda a los argentinos de urgencia acá."-"Bolivia sostiene que nunca dejó de atender a los argentinos, es un derecho humano. No se puede tratar un derecho humano por cartas, hubo mala intención porque somos pueblos vecinos, nunca nos llevamos mal. Nunca Evo Morales dijo que no atendería a los argentinos"-"El que venga a Bolivia es atendido de emergencia de manera gratuita, en Bolivia se paga si no es una urgencia, no es una cuestión de extranjeros"-"Nosotros no entendemos el conflicto, no sabemos por qué di cen esto."-"Es cierto que si un boliviano se atiende acá le cuesta 3 dólares y si va a la Argentina es gratis, pero eso es el sistema de salud de la Argentina, en otros países paga."-"Para nosotros el sistema de salud de argentina es una maravilla, yo lo he estado analizando"-"Me parece una barbaridad que el ciudadano deba pagar el dinero, que lo compense el Estado"- Estado de salud de Julio Zámora: "Zámora tuvo un problema y fue a una clínica privada, por eso le cobraron. Si en Argentina va al Hospital Italiano le cobran?."Luis Novaresio, conductor: "Sí, gracias por aclararlo."Ciro Zabala Canedo, senador boliviano: "Esperemos que no haya discriminación entre nuestros países"Luis Novaresio, conductor: "Yo no encuentro el conflicto."AUDIO DE LA NOTA