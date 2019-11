Clara DOnofrio sobre reemplazar a Rodolfo como presidente de River: No tengo nada que hacer ahí, me quieren inventar algo que yo no dije

La comparación con su padre:





"Yo no soy igual a mi papá, él tiene otra personalidad. Yo quiero seguir en la Fundación River. Marcelo Gallardo nos ayuda mucho".





Cuando el padre se metió en la política de River:





"Siempre lo apoyamos y estamos. Fueron años excelentes donde por suerte no nos pasó ninguna bala".





"La gente siempre demuestra cariño. Orgullo total de que la gente le demuestre tanto amor".





Candidata a presidente:





"No tengo el objetivo de ser presidenta de River. Me quieren inventar algo que yo no dije, no es un pensamiento que tengo"





Rodolfo D'Onofrio en la política:





"Si él quiere estaremos apoyándolo".