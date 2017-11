Claudio Avruj: Caso Maldonado: "nadie puede demostrar fehacientemente" que Gendarmería sea responsable de la desaparición.

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES



"Tenemos el informe oficial de la fiscal y uno del juez que será remitido a Naciones Unidas. Los dos coinciden que no hay elementos que muestren que gendarmería está involucrada en el hecho. Se sigue investigando."



-"La fiscal no trasmite la información porque es un pedido de Naciones Unidas. Ella dice que no se minimizó nada, se tomaron todas las medidas pese a las negativas de la comunidad RAM que no permitió la búsqueda en lugares donde podría haber pruebas."



-"Ella muestra la información de los testigos, dicen que Santiago Maldonado estuvo en la zona pero nadie puede decir que estaba en la protesta."



- Para mí actuaron de manera lenta, para usted?: "Siempre es opinión, noso tros tenemos la información que el Juez trabajó desde el primer momento."



- Maldonado está vivo?: "No puedo hacer pronóstico, nuestro deseo es que esté bien. Ayer me reuní con organismos de derechos humanos, y les dije que el deseo es que aparezca bien."



- Esto debe tomarse como un hecho político?: "Algunos sectores desvían el foco, acá no hay dos bandos, uno que oculta y otro que busca, el trabajo real es la búsqueda, después evaluaremos si se hizo lo correcto. Se están haciendo investigaciones internas en el Ministerio de Seguridad."



-"No hay que desviar el foco, no hay un Gobierno que no quiere investigar o ocultar."



- Declaraciones de Hebe de Bonafini: "Es una locura, sabemos quién es Hebe de Bonafini."



- Darán a conocer el informe de la fiscalía: "Después qu e se reciba se publicará. No consta si la sangre de la camioneta era de un animal."



- Cuadernillo de Ctera: "Rechazo el libro de Ctera, es un mal uso político, no hay que relacionarlo con la dictadura. No hay que meter a los chicos, es peligroso."