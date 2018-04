Claudio Avruj : "El 2 de abril el Presidente hará un homenaje con los familiares en Olivos"

"Fue muy movilizante, emotivo. Ayer se escuchó el ruido del alma en el cementerio. Se coronó un trabajo de dos años, pero que viene del 2008. Trabajamos con la Comisión de Familiares, Eduardo Eurnekian que fue un ejemplo porque financió gran parte de esto, el Renaper en tiempo récord consiguió los pasaportes gratis, la Cancillería, el Embajador de Gran Bretaña muy bien, el equipo de antropología forense, y el Ministerio de Desarrollo Social. Todos los que estuvimos ayer."



-"Se mostró como el dialogo bien entendido, quitando lo partidario se logran las cosas. Todos los argentinos debemos sentir que se puede hacer una sociedad unida."



María Fernanda Araujo, hermana de un soldado de Malvinas: "Ayer fue un día de reencuentro, Eduardo fue un hermano muy amoroso"



-"Yo pensé que no estaba en el cementerio, como murió por una bomba. Cuando me anunciaron que estaba allí, me dieron ganas de correr, como cuando era niña."



-"Mucho silencio en el cementerio. Claudio Avruj contuvo a mi madre y yo corrí al cementerio, a la tumba de mi hermano."



-"Mi mamá le dejó una bufanda a la tumba y le dijo, hijo te dejo abrigado. Fue fuerte. Mi mamá tiene una gran entereza"



-"La Comisión de familiares estaba en contra de hacerse el ADN. Mi hermano tenía en su ropa el registro de conducir. Agradecí mucho haber hecho el ADN"









-"Cuando nos dijeron que estaba mi hermano en el cementerio fue sorpresa, después Mariano me da pertenencias que estaban con mi hermano. Mi mamá lloró mucho."-"Eduardo estaba entero, nosotros teníamos otro pensamiento. Un inglés hizo todo el cementerio. Cuando Claudio Avruj se dio cuenta que nosotros veníamos mal informados nos empezó a mostrar que las cosas no eran así y cambiamos de opinión"Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos: "La Comisión de los familiares venía de una mala experiencia. El fracaso de la gestión anterior viene de la pelea con Gran Bretaña y el mundo, la pelea con los militares. Nunca pe nsamos en traerlos al Continente."María Fernanda Araujo, Hermana de un soldado en Malvinas: "Nosotros teníamos miedo al traslado y después dijimos que cada uno haga lo que quiera."Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos: "Para los familiares estos datos dan un reencuentro"-"Me decían los familiares, hace 36 años no podíamos hablar de Malvinas. El Ejército no mandaba las cartas que los familiares les mandaban a los chicos"-"Ya me comprometí a empezar a escribir el libro blanco, que integrará lo que pasó y las historias de las familias"María Fernanda Araujo, Hermana de un soldado en Malvinas: "Las madres que fueron a Malvinas me decían estoy feliz, estoy contenta."-"La tragedia la ubico al 2 de abril del '82, el pueblo argentino le pedía a Galtieri que se vaya pero sí que se recuperen las Islas."Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos: "La Banda de Patricios hizo un homenaje en Ezeiza, estaba el Ministro de Defensa y los Jefes de las Tres Fuerzas, todos respondían a los familiares"-"El 2 de abril el Presidente hará un homenaje con los familiares en Olivos, estaba emocionado y satisfecho por lo realizado."