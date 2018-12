Claudio Calabressi: "Esto suena más a una interna de La Pampa traída a Buenos Aires."

Claudio Calabressi, abogado del Senador Juan Carlos Marino, habló en Feinmann 910 y dijo que "No creo que esté complicado Marino, la causa recién empieza. A los denunciados se les pide los teléfonos, si ella tiene los mensajes lo primero que tiene que hacer es dejar su teléfono."



Además, dijo que "Otra medida que me parece cuestionable es que a la señora se le toma declaración en Cámara Gesell, pero eso es para menores y además fue entrevistada en varios medios. Además habla de Carlos Mac Allister, uno se pregunta que tiene que ver con Mac Allister?."



"Esto suena más a una interna de La Pampa traída a Buenos Aires. El caso de Amarilla no tiene que ver con Marino. Ayer estuve en el Congreso y las colaboradoras de Marino me dicen que es un caballero, serán testigos.", agregó.



Sobre el silencio del Senador, dijo que "Marino es un senador importante, donde cualquier cosa que se diga puede ser tomado mal, en el contexto que estamos. Yo le aconsejé que por el momento no hable."



"Hoy sí irá Marino al Congreso", finalizó.