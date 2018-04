Claudio Paul Caniggia: "Pasarella me cagó un mundial"

En Fútbol 910 "Toti" Pasman entrevistó a Claudio Paul Caniggia y el delantero que fue campeón con la selección argentina habló de todos los temas; repasa las mejores frases:

"Ayer estuve en Boca y es algo increíble. Los mellizos Schelotto están haciendo un gran trabajo"

"Volver a la cancha de Boca me mueve muchas sensaciones. Menos mal que ganamos porque sino sabes cómo es el fútbol, te tildan de mufa

"Pavon tiene muchas condiciones. Podría ser una opción para Sampaoli. No hay jugadores que desborden. Sirve para abrir partidos"

"Hay muchas cosas que Sampaoli tiene que mejorar. Me preocupa que haya puestos en los que todavía no estén definidos"

"La derrota con España fue muy dura. Dependemos de un solo jugador y eso no es bueno. Hay que tener variantes"

"España nos hizo seis goles y a ellos también le faltaron titulares. Argentina tiene jugadores que rinden en sus clubes pero no en la selección"

"Tienen que aparecer jugadores que rinden en sus clubes. Sino solo dependemos de Messi. Tienen que aparecer los Higuain por ejemplo"

"Sampaoli me dejan dudas. Pero respeto que es el elegido. Lo de España fue terrible. El DT tiene que asumir sus responsabilidades"

"Sampaoli fue elegido pero no sé si era el indicado, pero sabemos qué hay técnicos que buscaron la manera para decirle no a la Argentina"

"Lo conozco a Simeone y no se cual es su pensamiento. Me pregunto por qué no se la jugó para dirigir esta Argentina"

"No es criticable la postura de Simeone, solo me pregunto porque no agarro. Hoy esta Sampaoli"

"Messi no va ser nunca lo que fue Maradona. Son jugadores distintos y épocas diferente"

"Messi es un crack pero todavía no nació un jugador como Maradona. No hay"

"Lo que contó Batistuta sobre que este plantel no lo saludaron me parece mal. Duele mucho. Son unos pendejos. No me gusta que haya pasado eso"

"Si yo estaba en un vestuario y entraba Kempes o Fillol los saludaba. Batistuta es una persona muy sincera. Me duele que pase esto. Cómo se dice en Mexico, son unos pendejos"

"Hasta el momento no fue un buen proceso. Sampaoli y los técnicos anteriores también probaron jugadores. Pero es evidente que algo no funciona bien"

"Me da placer el cariño de la gente. Quiero que a los pibes de las seleccion les vaya bien"





"No me gusta que me carguen los españoles. Vivo en España y no me banco eso. Espero que les

vaya bien a los pibes"





"Pasarella me cargo un mundial. Se lo dije en la cara y me cagó. Un mundial es algo grandioso y Pasarella me cagó"





CANIGGIA 1.mp3