-"El Gobierno no puede con la inflación porque no es fácil, está en nuestra cultura, tiene diferentes motivos, no sólo monetario, además que hubo muchas años de desajuste. Subestimaron algunos factores, creyeron que antes vendrían las inversiones"



-"Primero tenemos el tema de los pesos, Argentina tiene una economía informal muy alta, no todo lo puede regular el Banco Central. Es el cuento de la manta corta."





