Claudio Zuchovicki: "La Argentina tiene un tema importante con el dólar, sube y aumenta la demanda"

- Sobre el tomate: "Hay más de política que de economía. En economía si haces un traslado te das cuenta que el valor aumenta por los productos internos."



- Lo peor ya pasó: "Depende la expectativa de cada uno, para muchos sectores sí y para otros no. Viene una época muy selectiva, si sos de la construcción la economía arrancó, si tienes algo con economía regional arrancó, si estás en la industria textil, comercio a la calle no la pasas bien."



-"La inflación es un problema y la consecuencia, tenemos poca credibilidad sobre nuestra moneda. Hay inflación de costo y de demanda."



- "Hay que analizar quién compra dólares, el importador, la economía crece mucho, pero no la importación, el turismo va a parar, el desconfiado depende del ahorro, o alguien que tiene que pagar deuda".

- "Ahora quien lo vende, el exportador, un tipo que especula, un tipo que no llega a fin de mes y el Estado nacional. Hay más vendedor que comprador, no lo tomaría con preocupación."



-"La credibilidad del Banco Central está en duda, da la sensación que está cómodo con el dólar. Tiene reservas. La Argentina tiene un tema importante con el dólar, sube y aumenta la demanda."





