El director de la línea 60, tras el crimen del colectivero: "Hay que llegar a un día triste como hoy para que se reaccione"

Marcelo Pasciuto, director de DOTA, criticó las condiciones en las que deben trabajar actualmente los choferes de colectivo, en el marco de la conmoción generada por el crimen del colectivero Daniel Barrientos. En ese sentido, denunció que algunas medidas de prevención ordenadas por el gobierno bonaerense no se cumplen y agregó que deben ocurrir casos como este para que se produzca algún tipo de reacción.

"Es un día triste para nosotros. Porque me considero colectivero, más allá del rol que ocupo", comentó Pasciuto en una entrevista con MP 910, donde también relató cómo su profesión se volvió cada vez más riesgosa con el correr de los años: "Entre el 84 y el 96, yo vivía en Beccar, a siete cuadras de la cancha de Tigre, y salía a las 2 de la mañana a tomar el colectivo. Lo esperaba 15 o 20 minutos en un lugar que se llama las Cuatro Barreras, y hoy no me paro ahí ni 2 minutos a las 10 de la noche. Hoy cambió todo, lamentablemente".

Según Pasciuto, "esto no es novedad, ocurre todos los días. Desde junio de 2021, hay una resolución que firmó el gobernador Axel Kicillof para instalar cuatro cámaras de seguridad en los colectivos y un botón antipánico, que se comunica automáticamente con el 911 ante cualquier sospecha".

"¿Podés creer que de los 8600 colectivos que hay en la Provincia debe haber 1000 con cámaras? El resto no las colocó nadie. Y fueron pagas por el gobernador", aseguró el empresario, quien si bien reconoció que las cámaras no pueden impedir un hecho de inseguridad, "son disuasivas".

"Hay que llegar a un día tristísimo como el de hoy para que la prensa en general lo vea y reaccione. Estamos muy complicados", concluyó Pasciuto.