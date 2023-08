Nueva oportunidad: Brian Fernández volverá a jugar al fútbol

Brian Fernández tendrá una nueva oportunidad en el ámbito futbolístico gracias al acuerdo que ha alcanzado con el equipo Morelia de la Segunda División de México. Esto ocurre después de su breve paso por el club Colón.

Con 28 años de edad, el delantero se encuentra preparando su viaje hacia México en las próximas horas. Una vez allí, deberá someterse a los exámenes médicos de rigor. Si estos resultados son satisfactorios, se procederá a firmar un contrato con su nueva entidad deportiva.

image.png

Este año, Fernández volvió al club Colón, del cual es un seguidor declarado. Su intención inicial era entrenar con el equipo de la División Reserva. No obstante, debido a su continuada ausencia en los entrenamientos, atribuida a sus problemas con las adicciones, la dirección del club se apartó. Como consecuencia de esta situación, se le concedió la libertad de acción el 30 de junio.

El historial futbolístico de Fernández incluye su participación en diversos equipos como Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento de Junín, Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México, Portland Timbers de Estados Unidos, Ferro y Deportivo Madryn. A lo largo de su carrera, ha disputado un total de 215 partidos y ha anotado 84 goles.

El récord que comparten Lionel Messi y Brian Fernández

La influencia de Lionel Messi desde su llegada a la MLS es indiscutible. Su participación en la Leagues Cup con el Inter Miami demostró que, sin importar la competición, el astro argentino deja la vida en cada pelota. Si bien era previsible que la Pulga estableciera nuevos récords durante su estancia en Estados Unidos, para Brian Fernández, quien anteriormente había jugado en la liga estadounidense, hubiera sido inimaginable que él y el capitán de la Selección Argentina compartieran un logro singular: ser los únicos argentinos en anotar al menos un gol en sus cinco primeros partidos en un torneo de la MLS.

Mediante sus redes sociales, el delantero que tuvo una etapa en los Portland Timbers hizo referencia a este hito después de descubrir que la historia los vincula junto a Messi, al menos en una categoría: "Quiero que me quede esto acá para verlo una y otra vez. Tengo que decir que todavía no me pasó con los goles y aún estamos iguales. Lo veo una y otra vez y no lo puedo creer. ¡Me tiembla el cuerpo al saberlo!".