¿Cómo tirar a la basura 4.300 millones de pesos?

Está de moda hablar de la utilidad o la inutilidad de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) pero nadie te explica cómo y por qué surgieron las PASO. Se podría decir que las "PASO" fueron un invento de Néstor Kirchner en 2009 muy enojado después de perder la elección contra un tal Francisco De Narváez. Lo que hizo básicamente Kirchner fue comportarse como "TOM" cuando quiere atrapar a "Jerry".





No se bancó a los millones de dólares que gastó el empresario en publicidad en televisión (entonces inventó una fórmula para repartir el tiempo de los comerciales de manera equitativa). No se bancó que Sabbatella saque el 5,5% en la Provincia de Buenos Aires dividiendo al kichnerismo y facilitando la victoria de De Narváez. No se bancó que haya habido 14 frentes que sacaron menos del 1,5% pero sumados llegaban a 6% y le sacaban votos al kirchnerismo. Todo ese desparramo fue la invención de las "PASO" en el año 2009 por la furia que había generado la derrota contra el colorado De Narváez.





El problema es que hoy las "PASO" siguen existiendo. Son obligatorias porque la ley así lo indica. Pero nadie, nadie, pero nadie las usa. Daniel Scioli resignó por esyas horas su pre-candidatura presidencial, y de esta manera, se confirmó que ningún frente electoral tendrá internas en nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires. Como se viene diciendo en diferentes medios de comunicación, según el Ministerio del Interior, las PASO tienen costo aproximado de entre $4300 y $4500 millones.





¿Cuál es la solución a mi humilde entender? Obligar a los partidos que hagan internas bajo sanciones fuertes. Al grano: Frente electoral que no tiene primaria pierde fondos para la campaña y pierde minutos de publicidad audiovisual en los medios de comunicación. Te puedo asegurar que cuando te metés con la billetera de los políticos y de los partidos les agarra un ataque de democracia.





En un país con poca o nula cultura de primaria e internas vos como estado tenés que generar incentivos y/o sanciones para modificar los comportamientos. Las "primarias" son una forma interesante de ordenar el sistema político en Argentina en tanto se usen. Por eso, a diferencia de lo que piden casi todos, no me gustaría que se eliminen si no que que se encuentra la manera de que sean obligatorias en serio. De lo contario el estado, otra vez, tirará a la basura casi 100 millones de dólares.