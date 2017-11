Escucha el audio de la entrevista:





Sandra Crucianelli.mp3



El Gobierno defendió a Aranguren diciendo que tenía un porcentaje de la Shell, obvio que su dinero es un porcentaje pequeño, pero en relación a su patrimonio no era poco".-"El caso de Luis Caputo es más grave por que hubo una situación maliciosa, al asumir vos debes declarar dos momentos, en enero del 2015 él era socio de un argentino de Martín Guyot, y crean una empresa de paraíso fiscal, lo hacen en Caimán porque no hay regulación y no se controla el origen de los fondos. Cuando le preguntamos a Caputo de donde venía el dinero dijo que era de amigos y familiares que querían hacer negocios. Dijo que creía que era dinero declarado".-"Yo creo que Caputo violó la ley de ética pública. El tema impositivo no es menor. También estoy investigando el tema Glencore, que pagó regalías y eludió impuestos en el país. Hoy creo que se anunciará el pedido de detención de cuatro ex miembros de la universidad de Tucumán porque en Minera La Alumbrera se han detectado irregularidades".: "Vervitsky dice en Un mundo sin periodista, robo para la corona, nosotros hacemos lo que debemos hacer, pero si las cosas no funcionan no tenemos la culpa. Sentimos decepción, muchas veces es porque los jueces no actúan y por la falta de leyes. Ahora estoy investigando petroleras y se van a las Bermudas o Bahamas para evitar los juicios".