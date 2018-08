"Construyeron la soga con que se ahorcaron pero hay esperanza"

Furiasa: "Es lo que no quería hacer Macri, devaluar, eso es lo que te saca afuera de a cacha, tiene un costo político muy alto, ellos querían hacer el ajuste fiscal con el financiamiento del mercado".



Beldi: "Macri tiene poca calle, habló el d ía en que estaba muertos los vendedores de futuro. El mercado pone el precio del dólar, el que hace el primer movimiento siempre es el pez grande, el inversor, ahí se empieza a mover el mercado".



Furiase: "El mercado que antes ofrecía dólares era la deuda".



Beldi: "Faltan 8.000 millones del agro también. Cuando compras dólares es como exiliarte en EEUU desde tu dinero. Lo primero que sufre e aumento del dólar es el alquiler, lo alimentos no tanto porque tienen fecha de vencimiento".



Di Pace: "Al propietario también se le licúa lo que recibe por sus propiedad en dólares".



Furiase: "La devaluación no rompe el sistema financiero como fue en el 2001, eso no lleva al corralito, los bancos están sólidos en pesos y o hay de scalce de moneda. Hay reservas además".



Beldi: "La gente no saca la plata de los bancos porque tiene miedo que se la roben en su casa en una entradera".



Furiase: "Para los mercados no hay ajuste fiscal, para la gente sí".





Reviví el audio:

Beldi y Furiase en Viale 910.mp3



Furiase: "Una recesión más fuerte y aceleración de la inflación, más golpeado al poder adquisitivo del salario, eso complica el capital político del Gobierno y eso hace que el Gobierno no recupere la confianza de los mercados y el dólar siga subiendo. Con la recesión se hace más difícil que los empresarios trasladen aumentos a los precios porque la gente ya no compra".