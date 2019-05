El equipo de Coudet clasificó a los cuartos de final tras empatar 0 a 0 frente a Estudiantes luego del 1 a 1 en el partido de ida jugado en el Estadio Único una semana atrás.





Las frases destacadas de una de las figuras del equipo:





"Coudet tiene hambre de seguir ganando títulos, al igual que nosotros".





"No miro mucho fútbol internacional, siempre me sentí identificado y me gusta Iniesta".





"Siempre me veo en la Copa América. No he hablado con Scaloni, pero voy a tratar de demostrar en los partidos para poder estar".