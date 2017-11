El entrenador Roberto Mosquera indicó que Jorge Wilstermann jugará en Buenos Aires "con tres delanteros" con el propósito de alcanzar la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores en el duelo desquite ante River Plate, a jugarse este jueves en el estadio Monumental de Núñez.



"Vamos a jugar con tres delanteros eso está claro. Porque River es un rival que es peligroso de visitante o de local", arremetió el director técnico peruano, en referencia a cómo se planteará el encuentro de este jueves, a las 19.15.



El equipo boliviano se impuso la semana pasada 3-0 en Cochabamba en la ida y la obtención de un gol en el compromiso del jueves le demandará a los 'millonarios' la necesidad de ganar –al menos- por un contundente 5-1 para avanzar de ronda.



"Yo trabajo dos o tres sistemas para el mismo partido, con los mismos nombres. Para poder hacer cambios en caso de ser necesario", destacó Mosquera, en declaraciones a la prensa boliviana.



Si bien el DT se excusó de confirmar la alineación, la prensa local presume que los mismos once protagonistas que arrancaron el juego de ida serán los que dirán presente en el choque revancha.



Entonces, la probable formación del 'aviador' contemplará a Raúl Olivares; Jorge Silva, Alex Silva, Edward Zenteno y Juan Aponte; Cristhian Machado, Fernando Saucedo, Christian Chávez; Marcelo Bergese, Serginho y Gilbert Alvarez.



"No nos está permitido relajarnos ni dejar pasar esta oportunidad, porque no sabemos cuántas veces estaremos en esta posición. No tanto de eliminar a River sino de llegar a una de las semifinales de un torneo de tanto prestigio como la (Copa) Libertadores", amplió Mosquera.