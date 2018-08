"Boca va a jugar la final de la Copa Libertadores por como ataca, no lo podes aguantar"

Lo voy a decir ahora así queda grabado, todavía no perdí una, es la primer vez que veo un equipo que se arma de adelante para atrás, es la primera vez que este equipo a mi me deja tranquilo".





"Lo voy a decir ahora, así quedo grabado, todavía no perdí una, es la primera vez en mi vida que me deja tranquilo un equipó que defiende mal, este equipo mete miedo en las dos áreas".





"Este equipo va a jugar la final de la Copa Libertadores por como ataca, no lo podes aguantar, a no ser que tengas una noche medio pelo".





"Nunca vi un equipo en los últimos años un equipo tan violento y perfecto de mitad de campo en adelante, este equipo no lo podes aguantar. Te desequilibra Zárate, Wanchope, Pavón, cualquiera".





"Me van a decir Fantino ojo que no jugamos con Nadie. Mentira, porque libertad no es un equipo medio pelo. Me van a decir no existían esos paraguayos, si que existían, lo pasó por arriba a boca".





"Es una maquina Boca de mitad de campo para arriba, me da la tranquilidad que va a hacer uno o dos goles.Tenemos la suerte de definir todo de visitante, es lo mejor que nos puede pasar, vamos a hacer un gol de visitante".





Anoche fue una noche hermosamente bostera. El técnico de Boca dije que era caprichoso, pero muy inteligente. Como es inteligente y caprichoso, ayer arreglo el último quilombo que tenía boca, que podía traerle un problema interno. Genialidad de Barros Schelotto. Brillante movida del técnico, ayer demostró ser un líder, dejo el capricho de lado y jugo con 9 de área.





"Que venga el que quiera, vení Napoleón, vení River".