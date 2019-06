La grieta que llegó antes de tiempo

Imaginate que una persona en la Argentina tiene un accidente y cae en coma profundo el 12 de Junio de 2018 para despertarse milagrosamente un año después hoy 12 de Junio de 2019.





Cómo hacemos para contarle a nuestro amigo que estuvo el último año en coma que el dólar pasó de $20 a $46. Que nos volvimos a poner de novios con el FMI. Que decimos "todos los diputades están indecises con el aborto". Que Cristina Kirchner bajó su candidatura presidencial y le dejó su lugar a Alberto Fernández. Que Sergio Massa volvió con el kirchnerismo. Que Miguel Pichetto dejó de ser kirchnerista y se hizo massista y después se hizo macrista u ahora es el vice de Macri.





¿Cómo hago entonces para explicarle a un extraterrestre lo que pasó en la política Argentina en 3 palabras? "Desapareció el centro". En Corea del Sur quedaron Macri, Vidal y ahora también Pichetto. En Corea del Norte quedaorn Cristina Alberto y ahora También Massa. En corea del Centro, lo que algunos llamaban Alternativa Federal, murió. Pasaron muchas más cosas interesantes en Argentina el último año que en el mundo en los últimos 20.En Corea del Sur quedaron Macri, Vidal y ahora también Pichetto. En Corea del Norte quedaorn Cristina Alberto y ahora También Massa.





El tercer sector ha dejado de existir. Más que nunca está será una elección hiper super mega contra polarizada entre Mauricio y Cristina, los dos dirigentes más poderosos del país. Y como despiertan muchísimo rechazo fueron a buscar a compañeros de fórmula que amortiguen ese repudio. Pichetto es a Macri lo que Alberto Fernández es a Cristina Kirchner. Ambos son peronistas ambos son dialoguistas ambos son aburridos, son malos candidatos pero ambos representan al centro ideológico. "Pero Alberto la destrozaba a Cristina", no importa, hay que demostrar amplitud y "Macri decía barbaridades de Pichetto", no importa, hay que mostrar generosidad.





Cristina y Alberto no se juntaron por amor si no por espanto a Macri. Macri y Pichetto se juntaron no se juntaron por amor si no por espanto a Cristina. Lamentablemente la matriz del voto argentino se mueve hoy por el "anti-K" y el "anti-M". Por eso la grieta se llevó todo puesto antes de tiempo. El problema es que para las "PASO" todavía faltan 2 meses, y eso en la Argentina es garantía de quilombo. Por eso, despieretenme el 11 Agosto, cuando pase el temblor.