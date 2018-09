"Lo veo bien a Boca pero los antecedentes no valen en un Superclásico. Tiene su condimento propio y este caso no es la excepción aunque los dos están bien parados para la Copa Libertadores. Los clásicos siempre dejan cosas, cuando ganas es un refuerzo anímico y cuando perdes a veces hay secuela dependiendo el modo de la derrota".



Sobre que Rossi ahora debe asumir el puesto en medio de dudas:



"Lo más difícil es por qué llega, la lesión de un compañero es desagradable para quien le toca reemplazar. Nos gusta ganarnos el puesto en la cancha y por nosotros mismos. Lo que tiene a favor es que ya ha jugado de titular y ha enfrentado a River en el Monumental, ahora tiene una brillante posibilidad".





Referido a Andrada que venía muy bien:



"En los primeros pasos de su vida en Boca lo ha hecho muy bien".



"La posición de arquero es muy ingrata porque juega uno solo y si uno no está bien no hay la posibilidad de cambiar al jugador de lugar. Pero Rossi ahora tiene una oportunidad formidable de mostrar lo que tiene."



Acerca de Armani:



"Tiene el plus de los grandes arqueros, jamás darse por vencido".



"En Boca hay que analizar bien la situación de Andrada antes de ir por otro arquero".





Reviví el audio:

Mono Navarro en Viale 910.mp3